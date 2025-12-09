El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 11 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 72 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 05:00 y las 06:00, donde se espera que el viento alcance su máxima velocidad. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, rondando entre 20 y 30 km/h.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 45% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se desarrollen durante la mañana es considerable. A medida que el día avance, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados.

En resumen, Marín experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones de lluvia y viento, y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más húmedas.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.4 mm en las primeras horas y aumentando a 7 mm en el periodo de la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

