El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las horas más críticas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, las condiciones de lluvia se mantendrán, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 milímetro en las primeras horas, aumentando notablemente en la tarde, donde se prevé que la lluvia alcance hasta 7 milímetros. Esto sugiere que los habitantes de Lalín deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente incómodo, especialmente en las horas de mayor actividad.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 19 y 34 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas, lo que podría afectar la movilidad y la seguridad en la vía pública.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 10% en las primeras horas y aumentando hasta un 40% en la tarde. Esto indica que, aunque no se prevén tormentas severas, es posible que se produzcan chubascos más intensos en algunos momentos del día. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida debido a la lluvia y la alta humedad, lo que podría complicar la conducción y otras actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que mantengan una distancia prudente y reduzcan la velocidad en las carreteras.

Finalmente, el orto solar se producirá a las 08:50 y el ocaso a las 17:58, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de frío y humedad. En resumen, el día en Lalín será gris y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable, por lo que es aconsejable planificar actividades bajo techo y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura oscilará entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.