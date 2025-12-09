El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en los momentos en que las lluvias sean más intensas. A medida que avance la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 69 km/h en las primeras horas, lo que podría generar condiciones de mal tiempo. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá entre 12 y 66 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Es recomendable que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que haya un 45% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, lo que podría permitir que el tiempo mejore ligeramente hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:02, el cielo seguirá cubierto, pero las lluvias deberían cesar, dando paso a una noche más tranquila. Es un día en el que se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las primeras horas y 0.5 mm en las siguientes.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 6 mm en las horas más húmedas, especialmente entre las 05:00 y las 07:00, donde se prevé que la precipitación alcance los 3 mm.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, acumulando alrededor de 1 mm en las primeras horas y aumentando a 3 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.