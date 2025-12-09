El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 15 grados . En la mañana, se espera que la temperatura sea de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas posteriores. Por la tarde, la temperatura podría bajar a 13 grados, lo que indica un ambiente fresco y húmedo. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, con valores que rondan entre el 87% y el 100%. Esto, combinado con las lluvias, podría generar un ambiente bastante denso y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes que lleven paraguas y ropa adecuada para la lluvia si tienen que salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 24 y 34 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 71 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la lluvia. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 10:00 y las 12:00, por lo que es aconsejable tener precaución si se está en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, lo que podría intensificar las lluvias en ciertos momentos del día.

En resumen, A Guarda experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias y un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.