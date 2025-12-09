El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

Hoy, 9 de diciembre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente nublado con condiciones de lluvia intermitente. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre la 7 y la 1 de la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más húmedas.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 11 y 15 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando su punto más alto alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando entre el 85% y el 99%, lo que podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 74 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la mañana. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir. Las ráfagas de viento serán más fuertes en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avance la tarde.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que significa que, aunque la lluvia será constante, habrá momentos en los que el cielo se abrirá ligeramente. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% de posibilidad en las primeras horas de la mañana y un 55% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, Gondomar experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias intermitentes, con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia se haga presente, aunque en cantidades moderadas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en los periodos más intensos.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en total durante el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.