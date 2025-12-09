El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación será un factor importante a considerar, con valores que alcanzarán hasta 5 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes de Forcarei experimenten algunas lluvias intermitentes. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ser suficientes para causar incomodidades, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Esto puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan en capas y estén preparados para la posibilidad de mojarse.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 15 y 71 km/h, con ráfagas que podrían ser más intensas en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad y las temperaturas frescas. Los vientos más fuertes se esperan durante la mañana y la tarde, por lo que se aconseja tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en la mañana y un 45% en la tarde, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar por completo. Los residentes deben estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se recomienda a todos los habitantes que se preparen para un día de inclemencias, manteniendo un ojo en el pronóstico y tomando las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.