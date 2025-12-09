El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm en las primeras horas, aumentando a 4 mm en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante constante, rondando los 14 grados durante la mañana y bajando ligeramente a 12 grados en las horas de la tarde. Esta temperatura, combinada con una alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, creará una sensación de frío y un ambiente húmedo. La humedad será especialmente notable en las primeras horas del día, con valores que oscilarán entre el 81% y el 100%.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 75 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la mañana. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y el viento. Las rachas de viento serán más fuertes en las horas de la mañana, disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

A medida que avance la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a lluvias más intensas en algunos momentos. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 40% durante la mañana, lo que podría generar algunas descargas eléctricas en la zona. Sin embargo, la probabilidad de tormenta disminuye a un 10% en la tarde, lo que sugiere que las condiciones podrían estabilizarse un poco hacia el final del día.

En resumen, A Estrada experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante el viento fuerte y la posibilidad de lluvias, especialmente si planean salir durante las horas más críticas de la mañana. La puesta de sol se producirá a las 18:00, marcando el final de un día gris y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.