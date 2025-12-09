El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas y hasta 5 mm en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 15 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas de alrededor de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en varios momentos del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 62 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de incomodidad, especialmente durante las lluvias. Se recomienda a los habitantes de Cuntis que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento, y que se preparen para condiciones de lluvia que podrían dificultar la visibilidad y la movilidad.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también será notable, con un 50% de posibilidad en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían intensificarse en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para cambios repentinos en las condiciones climáticas.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento del sur hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para disfrutar de la jornada de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.