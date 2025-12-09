El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias intermitentes. Las precipitaciones acumuladas durante estas horas podrían alcanzar hasta 9 mm, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde se espera la mayor intensidad de la lluvia.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 15 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando un mínimo de 11 grados hacia las 22:00. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 64 km/h en las horas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-15 km/h en las horas de la tarde y la noche. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las horas más frías.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 50% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas aisladas, lo que es importante tener en cuenta si se planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que la intensidad de la lluvia disminuya. Hacia la noche, las condiciones se estabilizarán, con cielos poco nubosos y temperaturas que rondarán los 12 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:01, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, también ofrecerá momentos de calma.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Catoira que se preparen para un día de lluvia y viento, con precaución ante posibles tormentas. Es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.