El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 82% al inicio del día, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 95% en las primeras horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en la primera hora y hasta 2 mm en las horas siguientes. La intensidad de la lluvia se mantendrá baja, pero será constante, lo que podría generar un ambiente gris y poco luminoso.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, con un ligero descenso hacia la noche. La humedad seguirá siendo elevada, alcanzando el 94% en las horas centrales del día. Las lluvias continuarán, con un total acumulado que podría llegar a 6 mm hacia el final de la jornada. La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán persistentes, no se esperan fenómenos severos.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán los 54 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En la tarde, se espera que la velocidad del viento se reduzca a unos 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá a 9 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:01, marcando el inicio de una noche que se anticipa fría y húmeda.

En resumen, A Cañiza experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias ligeras, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y precauciones al desplazarse por las calles.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.