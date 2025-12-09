El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde y llegando a un mínimo de 12 grados hacia el final del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Las cantidades de lluvia esperadas son moderadas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 5 mm en las horas más críticas. Esto sugiere que los habitantes de Cangas deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente resbaladizas en las calles.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 67 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen en bicicleta o a pie. Las rachas de viento serán más intensas en la mañana y disminuirán gradualmente a medida que avance el día.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes.

En resumen, el día en Cangas se presenta como uno de lluvia y viento, con temperaturas frescas y una alta humedad. Se aconseja a la población que tome precauciones al salir y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.