El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las primeras horas y 0.5 mm en las siguientes.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 12 y 16 grados . En la mañana, se prevé una temperatura de 15 grados, que descenderá ligeramente a 14 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en varios momentos del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 69 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 12 y 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, lo que podría dar paso a intervalos nubosos con lluvia escasa.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, los habitantes de Cambados deben prepararse para un día gris y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.