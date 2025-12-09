El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde, especialmente entre las 5 y las 6 de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 15 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas, lo que podría generar una sensación de incomodidad para los habitantes y visitantes de la localidad.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 7 y las 8 de la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 25 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. Es recomendable que quienes salgan a la calle se abriguen adecuadamente y tomen precauciones ante posibles ráfagas de viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 45% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia será constante, las tormentas eléctricas no son muy probables, lo que podría ofrecer un respiro a aquellos que temen condiciones climáticas severas.

La salida del sol está programada para las 08:52 y el ocaso será a las 18:01, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de un día gris y húmedo. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda a los ciudadanos que planifiquen sus actividades al aire libre con precaución, considerando las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.