El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 12 y 16 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará valores altos, superando el 90% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 72 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas costeras, donde se recomienda precaución debido a la posible agitación del mar. Las rachas de viento serán más intensas durante la mañana, disminuyendo gradualmente a medida que avance el día.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00 y nuevamente un 45% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias deberían comenzar a disminuir, dando paso a intervalos nubosos. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde se espera que la precipitación sea de aproximadamente 2 mm.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, manteniendo precauciones ante posibles tormentas y condiciones adversas en la costa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.