El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas del día, lo que puede generar una sensación de incomodidad. Las condiciones de humedad también pueden contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 6 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 65 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad y las temperaturas relativamente bajas.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La nubosidad se mantendrá, y las lluvias continuarán siendo una posibilidad, especialmente en la tarde y al anochecer. La puesta de sol está programada para las 18:01, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frío podría intensificarse.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable programarlas para las horas más cálidas de la mañana, antes de que las lluvias se intensifiquen. Sin embargo, es fundamental estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, dado el pronóstico de tormentas con una probabilidad del 40% en la tarde.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo húmedo y nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones adecuadas será clave para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.