El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia se haga presente, aunque en cantidades moderadas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 15 grados . Este rango térmico, aunque fresco, es típico para la temporada invernal en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que se mantenga alta, alcanzando hasta el 99% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 74 km/h en las horas más activas. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas podrían ser fuertes y repentinas.

A lo largo del día, se espera que la lluvia sea intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones que rondan entre 6 y 3 mm en diferentes periodos. Esto podría afectar el tráfico y las actividades cotidianas, por lo que es aconsejable planificar con antelación.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 45% de posibilidad de que se produzcan en la mañana y la tarde, lo que añade un elemento de incertidumbre a la jornada. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y considerar la posibilidad de tormentas eléctricas, especialmente en las horas pico de lluvia.

En resumen, Baiona experimentará un día nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.