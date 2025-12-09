El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de diciembre

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la tarde.

La precipitación será un factor importante, con acumulados que podrían llegar hasta los 5 mm en las horas centrales del día. Las lluvias serán intermitentes, comenzando con ligeras lloviznas en la mañana y aumentando en intensidad hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de As Neves necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 65 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. Esta combinación de viento y lluvia podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera bastante húmeda y pesada. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente durante la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 40% de posibilidad de tormentas en las primeras horas del día, aumentando a un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:02, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas seguirán descendiendo, lo que marcará el inicio de una noche fría y húmeda. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se aconseja precaución al conducir. En resumen, un día de clima invernal se avecina en As Neves, con lluvias, viento y temperaturas frescas que invitan a disfrutar de un día acogedor en casa.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

Hoy, 9 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes experimenten algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 9 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-08T21:32:09.