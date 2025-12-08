El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto con lluvia escasa". La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14-16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% en las horas centrales de la tarde. Esto puede hacer que la percepción del frío sea más aguda, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras en las primeras horas, con un aumento en la intensidad hacia la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 80% en las primeras horas y subiendo hasta un 100% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Las cantidades de precipitación previstas son modestas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total, pero la persistencia de la lluvia puede hacer que las condiciones sean incómodas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 59 km/h en las horas más activas del día. Esto no solo contribuirá a la sensación de frío, sino que también podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Las rachas más fuertes se esperan entre las 22:00 y las 23:00, lo que podría afectar a la movilidad y a las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán estables, pero la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja. Los residentes de Vilanova de Arousa deben prepararse para un día de clima invernal, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un ambiente fresco y ventoso. Es recomendable llevar ropa adecuada y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.