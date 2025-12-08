El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

Hoy, 8 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 14-16 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento del sur, que alcanzará velocidades de hasta 25 km/h, podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Los vientos, aunque moderados, podrían generar ráfagas más intensas, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén rachas de hasta 48 km/h.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 85% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, que se mantendrá en torno al 55% hasta el mediodía. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementa, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 2 mm, pero es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la nubosidad y la posible lluvia, especialmente en las horas de mayor precipitación. Los conductores deben tener precaución, ya que las condiciones podrían volverse resbaladizas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables, aunque la sensación de frío podría intensificarse debido al viento. La puesta de sol está prevista para las 18:02, momento en el que la temperatura comenzará a descender ligeramente.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se sale, es aconsejable estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.