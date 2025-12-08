El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondarán entre el 70% y el 90%. Esto contribuirá a una sensación térmica más fría, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Los vientos, provenientes del sur, tendrán una velocidad que variará entre 14 y 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 45 km/h en momentos puntuales, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

A lo largo del día, existe una probabilidad de precipitación que se incrementa a medida que avanza la tarde. Se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.9 mm, siendo más notorias entre las 15:00 y las 18:00 horas. La probabilidad de lluvia se sitúa en torno al 45% en las primeras horas de la tarde, aumentando a un 90% hacia el final del día. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea mínima, con un 5% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que indica que las condiciones no son propensas a fenómenos severos. Sin embargo, la combinación de viento y lluvia podría generar momentos de incomodidad, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

La salida del sol está programada para las 08:50, mientras que el ocaso se producirá a las 18:01, lo que significa que los días comienzan a acortarse notablemente en esta época del año. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, y la sensación de frío se intensificará, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar fuera.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una probabilidad de lluvias ligeras, lo que sugiere un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo con la debida precaución ante la posibilidad de lluvia.

