El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

Hoy, 8 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a abrigarse. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 14 grados a lo largo del día. La sensación térmica podría ser un poco más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 86% en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día.

A lo largo de la jornada, se espera que la nubosidad persista, con momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales. La probabilidad de precipitación aumentará notablemente en la tarde, alcanzando un 75% entre la 1 y las 7 de la tarde. Aunque las lluvias no serán intensas, se prevén chubascos ligeros, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas de la tarde y 0.1 mm en la tarde-noche. Por lo tanto, es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 49 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 2 y las 3 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las velocidades del viento oscilarán entre 19 y 27 km/h durante el día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

La visibilidad se mantendrá buena, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia. La salida del sol se producirá a las 08:50, mientras que el ocaso será a las 17:58, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos adentramos en el invierno.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y probabilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es fundamental estar preparado para las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.