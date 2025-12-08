El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Vigo se presenta con un panorama meteorológico mayormente nuboso, con una tendencia a la cobertura total del cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo nuboso que irá evolucionando hacia un estado muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la nubosidad se mantendrá alta, con la posibilidad de que se presenten nubes altas en algunos momentos.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 16 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente a medida que avance el día. Aunque las primeras horas de la mañana se presentarán secas, a partir de la tarde se espera que la lluvia comience a hacer acto de presencia. La probabilidad de precipitación es del 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.8 mm en total. Las lluvias serán ligeras, con intervalos de escasa intensidad, pero podrían ser persistentes.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen en bicicleta o a pie, ya que el viento puede ser un factor a tener en cuenta.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia será un factor, las tormentas eléctricas no son esperadas en este momento. En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que invita a los vigueses a prepararse para un día de abrigo y paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.