El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 15 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una atmósfera densa y algo incómoda para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 0.1 y 1 milímetro de lluvia, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Valga experimenten algunas lluvias durante este periodo. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h en las horas de la tarde. Esta velocidad del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es aconsejable abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre, especialmente durante las horas de mayor viento.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y el viento, por lo que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre. La puesta de sol está prevista para las 18:00 horas, momento en el cual el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es importante estar preparado para las condiciones invernales que se avecinan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.