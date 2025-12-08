El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

Hoy, 8 de diciembre de 2025, Tui se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, descendiendo a 12 grados en las horas más frescas de la mañana y alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur a velocidades que oscilarán entre 9 y 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 44 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente por la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 50% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 80% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los residentes de Tui deben estar preparados para posibles chubascos, especialmente en la tarde, cuando se espera que la lluvia sea más intensa, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad es baja, con un 20% de posibilidad de tormentas entre la 1 y las 7 de la mañana, y ninguna expectativa de tormentas en las horas posteriores. Esto indica que, aunque la lluvia será un factor presente, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la alta humedad, especialmente en las primeras horas del día. Los conductores y peatones deben tener precaución al desplazarse, ya que las condiciones podrían ser resbaladizas.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 15 grados. La noche traerá consigo un ambiente fresco, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 13 grados. En resumen, se prevé un día de clima fresco y húmedo en Tui, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un ambiente acogedor en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.