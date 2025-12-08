El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde la medianoche hasta la mañana, las condiciones serán de cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 99% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 12 grados, con un ligero aumento a 13 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación será notable, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se prevé un 80% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más críticas, lo que sugiere que la lluvia será ligera pero persistente.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a ráfagas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Tomiño vestirse adecuadamente para enfrentar el frío y la posible lluvia.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia ligera continuarán, especialmente entre las 19:00 y las 21:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación se mantenga alta. La temperatura en este periodo se estabilizará en torno a los 15 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta.

En la noche, se espera que las condiciones meteorológicas no cambien significativamente, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura descenderá a unos 15 grados, y la humedad relativa se mantendrá en torno al 85%.

Es un día en el que se recomienda estar preparado para la lluvia y el viento, así como tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de la lluvia. La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en Tomiño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.