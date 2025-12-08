El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, el estado del cielo se mantendrá cubierto, con períodos de muy nuboso, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es significativa, alcanzando hasta un 90% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias escasas a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 16 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 69% y el 91% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas más intensas se prevén entre las 12:00 y las 18:00, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que indica que, aunque hay riesgo de lluvias, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Soutomaior se preparen para condiciones de lluvia ligera, especialmente en la tarde y la noche.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 18:02, marcando el final de un día nublado y fresco. Aquellos que planeen actividades al aire libre deben considerar llevar ropa adecuada para el tiempo y estar preparados para posibles lluvias. En resumen, el día de hoy en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.