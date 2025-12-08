El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer en horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 70% por la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de pesadez en el ambiente, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia aumentan notablemente en la tarde, con un 75% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.1 a 0.5 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá momentos en los que la lluvia será perceptible. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 18 y 39 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 63 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las ráfagas de viento podrían ser especialmente notables en áreas abiertas, por lo que se debe tener precaución al desplazarse.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 17:59, marcando el inicio de una noche que continuará con cielos cubiertos. La temperatura descenderá gradualmente, manteniéndose en torno a los 13 grados durante la noche. En resumen, Silleda experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y un viento notable, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.