El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Sanxenxo se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por un manto de nubes que oscilarán entre el estado "cubierto" y "muy nuboso". A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica se mantenga estable, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán constantes, rondando los 14 a 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 80-93%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es. La humedad alcanzará su punto más alto en las primeras horas del día, pero se espera que disminuya ligeramente a medida que avance la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias intermitentes. Sin embargo, no se anticipan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un bajo 5%.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 31 y 37 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 59 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que los residentes y visitantes de Sanxenxo se preparen para un día ventoso, y se aconseja tener precaución al estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, ofrecerá la oportunidad de disfrutar de la belleza natural de Sanxenxo. La combinación de nubes y viento puede crear un ambiente dramático en el horizonte, ideal para quienes buscan capturar la esencia del paisaje gallego en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.