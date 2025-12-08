El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 70% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que variarán entre 11 y 29 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 55 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, se espera que la probabilidad de precipitación sea notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 80% de posibilidades de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.3 mm, lo que, aunque no es significativo, puede resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Las lluvias serán intermitentes, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un bajo riesgo, con un 15% de posibilidades en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan tormentas severas.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, por lo que se aconseja precaución al conducir. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará ligeramente, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día de inclemencias, manteniendo a mano ropa adecuada y precauciones al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.