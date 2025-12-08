El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá a lo largo de la jornada, con algunas variaciones en la intensidad de la nubosidad.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 16 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 14 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frío mayor a la esperada, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 50% de que se registren lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se anticipa que la cantidad de lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 85% de posibilidad de que se produzcan chubascos.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar un ambiente algo incómodo para quienes no estén acostumbrados a estas condiciones.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se presentará con un cielo cubierto y temperaturas frescas, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la tarde. Se recomienda a los habitantes de la zona que tomen precauciones ante el viento y la posibilidad de lluvia, y que disfruten de la jornada abrigados y preparados para cualquier eventualidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.