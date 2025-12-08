El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 14-16 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondan los 0.1 a 0.9 mm en diferentes periodos. La probabilidad de que se produzcan lluvias es del 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas durante la mayor parte del día. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta al 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 74% y el 90% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas moderadas, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas más activas del día. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 54 km/h, especialmente en la tarde y la noche. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que es aconsejable tener precaución si se planea salir al aire libre.

No se anticipan tormentas eléctricas, lo que significa que, aunque la lluvia será una constante, no habrá riesgo de fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, Ribadumia experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia. Los residentes deben prepararse para condiciones invernales y considerar llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.