El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 17 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de lluvia será notable, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se espera que la precipitación sea escasa en las primeras horas, pero aumentará a medida que se acerque la tarde, con valores que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es del 85% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Redondela necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Predominará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 70-90% durante todo el día. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos de lluvia escasa intercalados. Las nubes altas también estarán presentes, pero no se anticipan tormentas eléctricas, lo que podría ofrecer un respiro a aquellos que temen condiciones climáticas severas. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá hasta bien entrada la noche, cuando la probabilidad de precipitación se mantenga alta.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y una alta probabilidad de lluvias. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales, con temperaturas que no superarán los 17 grados y un viento que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben hacerlo con precaución y bien equipados para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.