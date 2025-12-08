El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y cubierto, con una probabilidad significativa de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 16 grados.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 milímetro en los periodos más intensos. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 90% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 83% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 12 y 47 km/h, predominando del sur. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando su pico entre las 14:00 y las 16:00, lo que podría generar condiciones de incomodidad al aire libre. Es importante tener precaución, especialmente en zonas abiertas o al borde de cuerpos de agua.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:50 y se pondrá a las 18:01, lo que significa que habrá un periodo limitado de luz solar, acentuando la sensación de inclemencia del tiempo. La combinación de cielos cubiertos, lluvias ligeras y viento moderado hará que el día sea ideal para actividades en interiores, como visitar museos o disfrutar de la gastronomía local en los acogedores restaurantes de la ciudad.

En resumen, Pontevedra experimentará un día nublado y fresco, con lluvias escasas y viento moderado, lo que invita a los habitantes y visitantes a prepararse adecuadamente para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.