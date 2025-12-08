El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

Hoy, 8 de diciembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 13 y 15 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más notable.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.7 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde y la noche, lo que indica que es muy probable que los residentes de Pontecesures experimenten algunas lluvias. Las lluvias serán escasas, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 16 y 24 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 51 km/h en las horas más activas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los habitantes se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, Pontecesures vivirá un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Los residentes deben prepararse para un ambiente invernal, con temperaturas frescas y un viento que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.