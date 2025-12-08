El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles significativos, alrededor del 86% hacia el final de la jornada. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Ponteareas vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las horas más activas de la tarde. La probabilidad de lluvia es notablemente alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 90% de probabilidad de que se produzcan chubascos. Esto podría afectar las actividades al aire libre, por lo que se aconseja planificar en consecuencia.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían llegar a ser más fuertes, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura podría descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 15 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día gris y húmedo en Ponteareas. En resumen, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día fresco y lluvioso, con precauciones ante el viento y la posibilidad de chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.