El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frío y humedad en el ambiente.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 14 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de 11 grados, mientras que a medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados hacia la tarde. Esta leve variación térmica, combinada con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas y descenderá ligeramente a un 90% hacia el final del día, contribuirá a una sensación térmica más fría de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de la tarde se produzcan lluvias escasas. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 15:00 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Este viento, aunque no será tormentoso, puede ser incómodo, especialmente en combinación con la lluvia.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en las primeras horas, pero se espera que esta disminuya a cero en las horas posteriores. Sin embargo, la combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más invernales.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo húmedo y ventoso, y que tomen precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.