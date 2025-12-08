El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 16 grados a lo largo del día, lo que sugiere un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

A medida que avance la jornada, se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1 milímetro, con un incremento en la probabilidad de lluvia que se sitúa en un 90% entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto significa que, aunque las lluvias no serán intensas, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante esas horas.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 75% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse en capas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur con velocidades que oscilarán entre los 12 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planean actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos, lo que es un alivio para los residentes y visitantes de Poio. Sin embargo, la combinación de nubes, lluvias ligeras y viento puede hacer que el día se sienta más invernal.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y viento moderado. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones de humedad y viento, y que disfrute de las actividades al aire libre con la debida preparación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.