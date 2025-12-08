El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que alternan entre nublados y momentos de lluvia escasa. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza hasta el 90% en algunos periodos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante la madrugada, se registrarán ligeras lluvias, acumulando alrededor de 0.1 mm, aumentando a 0.6 mm en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 15 grados . En la mañana, se espera que la temperatura ronde los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar un máximo de 15 grados en la tarde, proporcionando un ambiente relativamente templado a pesar de la nubosidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y, en ocasiones, incomodidad. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá por encima del 80%, lo que es característico de días nublados y lluviosos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. En las horas de mayor actividad, especialmente entre las 12:00 y las 18:00, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán frecuentes, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Pazos de Borbén se preparen para condiciones húmedas y frías, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

En resumen, el día se caracterizará por cielos cubiertos, lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.