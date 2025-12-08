El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha mantenido cubierto, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo de las horas. A partir de la mañana, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado muy nuboso en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que rondarán entre 0.1 y 0.3 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde y la noche, donde se prevé que se acumulen entre 1 y 2 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Oia necesiten paraguas a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 15 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la madrugada y volviendo a subir a 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 78% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 15 y 25 km/h. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los residentes y visitantes de Oia se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean estar al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de viento y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja estar preparados para la lluvia y abrigarse bien para disfrutar de este día en Oia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.