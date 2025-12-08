El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

A medida que avance la jornada, se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 2 mm, con un aumento en la probabilidad de lluvia en los periodos de 13:00 a 19:00, donde se estima un 85% de probabilidad de precipitación. Esto podría traducirse en chubascos ligeros, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno al 80-90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 19 y 35 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 59 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución al desplazarse.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de clima variable, llevando consigo los elementos necesarios para mantenerse cómodos y secos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.