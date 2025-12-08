El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Desde la madrugada hasta la tarde, la cobertura nubosa será constante, con periodos de lluvia escasa que se prevén especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es significativa, alcanzando hasta un 85% en ciertos intervalos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos ligeros.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 17 grados a lo largo del día. Las mínimas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con un termómetro que marcará 14 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 17 grados en la tarde. Esta variación de temperatura, aunque moderada, puede resultar en una sensación térmica algo más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 72% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frescura y, en algunos momentos, incomodidad. Este nivel de humedad es típico en días nublados y puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede generar un efecto de enfriamiento adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea baja, con un 15% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que indica que, aunque hay condiciones para la lluvia, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, la combinación de viento y lluvia ligera puede hacer que las condiciones sean un tanto incómodas, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En resumen, O Porriño experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para la lluvia y el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.