El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Grove según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables alrededor de los 14 a 15 grados. La probabilidad de lluvia será significativa, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con un 100% de probabilidad de precipitaciones entre las 19:00 y 01:00. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 2 mm en la noche, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 31 y 37 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 58 km/h por la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de O Grove estén preparados para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y precauciones al desplazarse, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.
En resumen, el día en O Grove se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.
