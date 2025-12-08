El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura constante de 14 grados . A medida que avance la jornada, las nubes se mantendrán, y se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14-15 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde y la noche. Durante la mañana, la posibilidad de lluvia es del 50% entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos, especialmente en las horas centrales del día. Las cantidades de lluvia esperadas son leves, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más lluviosas.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 78% y el 93% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y, en algunos momentos, incomodidad. Los vientos también jugarán un papel importante en la jornada, soplando desde el sur con velocidades que alcanzarán hasta 54 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa pero constante. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 15 grados en las horas nocturnas. La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la alta humedad, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Los vientos del sur aportarán un componente adicional de frescura, haciendo que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para actividades en interiores, y aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.