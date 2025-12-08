El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

Hoy, 8 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que se mantiene constante hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 85% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.7 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es del 50% entre las 01:00 y las 07:00, y se incrementa notablemente a un 85% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 51 km/h por la noche. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que el día avanza, el sol saldrá a las 08:50 y se pondrá a las 18:02, lo que proporciona un tiempo de luz diurna limitado. La combinación de cielos cubiertos y la posibilidad de lluvia ligera puede hacer que la jornada se sienta más oscura y húmeda de lo habitual.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.