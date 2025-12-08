El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante todo el día, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en algunos momentos. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 15 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 83% al final del día. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean mínimas, con acumulados que no superarán los 1 mm en total. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la probabilidad de precipitación es notablemente alta en las horas de la tarde, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es probable que se produzcan chubascos dispersos que podrían mojar las calles y los espacios al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén tormentas eléctricas, lo que significa que, a pesar de la posibilidad de lluvia, el tiempo se mantendrá relativamente tranquilo. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, Moraña experimentará un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvia ligera y un viento moderado. Los residentes deben prepararse para un tiempo húmedo y fresco, y considerar llevar paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.