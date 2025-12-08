El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en las horas más activas de la mañana y la tarde. La probabilidad de lluvia es del 50% en las primeras horas, aumentando a un 90% entre la tarde y la noche. Por lo tanto, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Este viento, aunque moderado, puede ser incómodo, especialmente en combinación con la humedad y las bajas temperaturas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad más densa que podrían intensificar la sensación de inclemencia. Las condiciones meteorológicas no indican la posibilidad de tormentas, lo que sugiere que, aunque habrá lluvia, no se esperan fenómenos severos.

El orto se producirá a las 08:49 y el ocaso a las 18:02, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de frío y humedad. En resumen, Mondariz experimentará un día gris y húmedo, ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben prepararse para condiciones frescas y potencialmente lluviosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.