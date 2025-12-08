El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia que se mantendrá durante la mayor parte del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 a 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La precipitación acumulada se espera que sea mínima, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.5 mm en diferentes periodos del día. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando hasta un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante esas horas.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 70% y el 90%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para aquellos que son sensibles a la humedad, ya que puede influir en el confort personal a lo largo del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que alcanzarán hasta los 30 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 45 km/h en momentos puntuales. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas del día y un aumento moderado del 15% hacia la tarde. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la jornada se desarrollará sin mayores contratiempos, aunque con la posibilidad de algunas lluvias intermitentes.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:02, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente. Es un buen momento para disfrutar de una cena en casa o en un restaurante, resguardados del tiempo. En resumen, hoy en Moaña se prevé un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, ideal para actividades en interiores o para quienes disfrutan de la tranquilidad que ofrece un día nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.