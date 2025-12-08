El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad continúe, con algunas posibilidades de lluvia escasa en ciertos períodos.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 16 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 13 grados, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Esta variación de temperatura, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría debido a la alta humedad relativa, que se situará en torno al 90% en las primeras horas y disminuirá gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 82% hacia la noche.

En cuanto a la precipitación, se espera que haya algunas lluvias ligeras, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% en el período de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que es probable que los residentes de Meis se enfrenten a lluvias más intensas en ese lapso. Las cantidades de lluvia previstas son relativamente bajas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total, pero es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 19 y 31 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h por la tarde. Esta intensidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias, especialmente por la tarde y la noche. Los vientos del sur aportarán un toque de frescura, haciendo que la jornada sea ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.