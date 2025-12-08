El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 16 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación será significativa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la posibilidad de lluvias ligeras aumentará, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 2 mm en total. Las horas más críticas para la lluvia se prevén entre las 18:00 y las 21:00, cuando la probabilidad de precipitación alcanza un 90%. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de Meaño lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 77% y el 94% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. Las condiciones de humedad también pueden hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 34 km/h. Estas ráfagas podrían ser más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 58 km/h en las horas más ventosas. Este viento puede contribuir a un aumento en la sensación de frío, por lo que es recomendable tener en cuenta la vestimenta adecuada para el día.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente cubierto con posibilidades de lluvia, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día que invita a disfrutar de actividades en interiores o, si se opta por salir, a estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.