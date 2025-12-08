El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de diciembre

El día de hoy, 8 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. En el periodo de 04:00 a 08:00, se espera una ligera precipitación de 0.1 mm, lo que indica que aunque las lluvias no serán intensas, sí se presentarán en forma de lloviznas intermitentes. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en las horas de la tarde, alcanzando un 90% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 55 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, con mínimas de 13 grados y máximas que no superarán los 16 grados .

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes y la lluvia en ciertos momentos. La tarde será especialmente propensa a la lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total, lo que podría generar charcos en las calles y una ligera reducción en la visibilidad.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable estar preparados para cambios repentinos en el tiempo. La combinación de viento, humedad y nubes altas podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a abrigarse adecuadamente si se sale.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-07T20:57:12.